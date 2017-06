43 bikinis Kim Kardashian-fotó gyűjtőknek és megszállottaknak

Az internet egyik legkeresettebb celebjének hívei most örülhetnek.

43 bikinis Kim Kardashian-fotót gyűjtött össze a Popsugar, amely ezek szerint szintén nyári üzemmódban zakatol, és érzi az uborkaszezont.

A valóságshow-ival híressé lett celebritás Instagram-oldalát 101 millióan követik, így kereskedelmileg értékes felület, de nagyjából ő bármit mond, bármit felvesz (vagy levesz), abból hír születik. Itt tudja megnézni a fotógyűjteményt.

Ki kicsoda?

Májusban indult a Nagy Kardashian sztori a megújult LifeNetwork, azaz a Life Tv műsorán - a reality show a népes Kardashian család mindennapjait és botrányait követi nyomon. A temperamentumos família az évek során egyre csak gyarapodott, férjek és feleségek követték egymást, így mára már egy szövevényes családfával büszkélkedhetnek Kardashianék. Íme egy kis segítség, hogy eligazodjunk a harsány családtagok között.

A világ leghíresebb nőjéről még az is hallott, aki sosem látta egyetlen műsorát sem. 101 millióan követik az Instagramon, 30 millióan a Facebookon, 54 millióan a Twitteren, dollárszázezreket kaszál csak a közösségi médiás felületein, és már az is hír, ha egy másik sztár ugyanolyan frizurát csináltat magának, mint ő. Kim Kardashian úgy lopakodott be a mindennapjainkba, hogy észre sem vettük, és már ott volt. Róla itt olvashat hosszabban.