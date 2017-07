Elsőre nem működött a Sons of Anarchy testvérsorozata

Új szereplőkkel forgatják újra a pilotot a Sons of Anarchy, Kemény motorosok spin-offjához, a Mayans MC-hez.

A rajongóknak egyelőre várniuk kell a Sons of Anarchy testvérsorozatára, a Mayans MC-re, a készítők ugyanis elégedetlenek voltak a pilottal, így újra felveszik, más szereplőkkel.

A széria atyja, Kurt Sutter szerint nincs ok különösebb aggodalomra, hiszen már a Sons of Anarchy-nál is hasonló volt a folyamat, ott is finomítgattak a történeten, és voltak személycserék is a stábban:

Maga Sutter is háttérbe vonul egyébként, az új pilot megrendezését átengedte Norberto Barbának, hogy ő maga minden energiáját az írásra fordíthassa.

A Mayans MC középpontjában EZ Reyes (JD Pardo) áll, aki csatlakozik a címbeli latin-amerikai motoros bandához, amelyet a Sons of Anarchy-ban is láthattunk már.