Gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjei: Szamuráj Jack

Világmegmentő szuperlányok, egymást gyepáló macska és egér, feltaláló zsenigyerek és mindentől parázó kutya. Többek között ők ültettek sokakat a tévéképernyő elé a '90-es és 2000-es években, a rajzfilmkorszak csúcsán, amikor még nem a CGI uralta a mesepiacot. Cikksorozatunkban ezeket a kultikus rajzfilmsorozatokat idézzük fel. Ezúttal az időutazó harcos van soron: Szamuráj Jack.

Régóta felfedezett igazság, hogy egy mese nem csak akkor lehet magával ragadó, szórakoztató és időtálló, ha cuki kisállatkák szerepelnek benne. Sokszor a sötét, elvont és groteszk univerzumban megalkotott, hétköznapitól teljesen elrugaszkodott figurák és történetek is lehetnek évtizedekig maradandók generációk számára.

A Genndy Tartakovsky által megálmodott Szamuráj Jack pont ilyen rajzfilmsorozat volt, amelynek alaptézise ugyanúgy a jó és a gonosz örök harca, csak a korábbiaktól merőben eltérő feldolgozásban. Amikor a hatalmas erejű alakváltó démon, Aku leigázná a világot, egyedül Jack, a szamuráj képes szembeszállni vele varázskardjával, ám mielőtt elpusztíthatná, Aku egy időátjárón abba a jövőbe repíti, melyet az ő gonoszsága ural. Jack fő célja, hogy visszajusson saját korába, és végleg legyőzze Akut.

A sorozat első négy évada során Jack az Aku uralta világban vándorol időkapukat keresve. Útja során végig ki van téve Aku robothadseregeinek és fejvadászainak, akiket azonban rendre legyőz. Jack többször személyesen megküzd Akuval is, de teljes győzelme előtt ellensége mindig megfutamodik. Jack számos barátra és szövetségesre is szert tesz, akik általában szintén Aku gonoszságának áldozatai. Közülük is kiemelkedik a sorozat egyik legszórakoztatóbb karaktere, a Skót, akivel először páratlan szópárbajt követve kell megküzdeni, de végül legjobb barátként együtt veszik fel a harcot a sötét erőkkel.

Bár Jack több esetben is közel kerül céljához, végül önzetlensége miatt egyik alkalommal sem jut vissza a múltba. A sorozat befejező évada 50 évvel a negyedik évad utolsó része után játszódik, Jack azonban nem öregedett. Az összes időkapu megsemmisült és a kardját is elvesztette, ezért a szamuráj reménytelennek tartja az Akuval folytatott küzdelmet. A korábbiaknál jóval komorabb évad végére Jack – komoly áldozatok árán – győzelmet arat.

Egyfajta disztópia

A sorozat stílusára jellemző a letisztult, részletektől mentes ábrázolás és a főleg maszkoláson alapuló animáció. Az alkotók kimondottan kerülték a csicsát és a Disney-filmeknél megszokott mesevilágot, annál is inkább, hiszen az Aku uralta Földön – vagy épp a középkori Japánon alapuló kiindulóhelyszínen – ilyesminek semmi helye: ezért a sorozat világa leginkább egy retro-futurisztikus antiutópiaként jellemezhető, melyben a görög és más kultúrák mitológiái és a természetfeletti univerzumok figurái vegyülnek egymással.

Ebbe a robotoktól, földönkívüliektől, beszélő állatoktól, szörnyektől és varázslényektől hemzsegő a környezetbe csöppen hősünk az első epizódban (pontosabban a főcímben), amikor az első emberek, akikkel találkozik, elnevezik Jacknek, amolyan helyi szlengként, ami aztán rá ragad – a valódi neve nem is derül ki.

A sorozat „legidegesítőbb", egyben a történetet folyamatosan előre mozdító eleme, hogy szinte mindig, amikor Jack karnyújtásnyira kerülne attól, hogy teljesítse küldetését, a lehetőség mindig elúszik az orra elől. De hát pont ezért ültünk le gyerekként megnézni az újabb és újabb epizódokat és évadokat arra várva, hogy Jack végre legyőzze Akut. Persze közel sem csak ezért, hiszen a magával ragadó világ, a benne szereplő karakterek ábrázolása, és a hozzájuk írt zenék akkor is rajongóvá tették volna a tizenéveseket, ha nem lett volna mindegyik részben valamilyen fontos tanulsággal záródó, fordulatos történet.

16 éve kezdődött

Az első részt 2001-ben A Kezdetek címmel vetítették a Cartoon Networkon, 2004-ben, a negyedik évaddal azonban a sorozat hirtelen befejeződött, anélkül, hogy lezárták volna a cselekményt. Szerencsére az Adult Swim csatorna 2015-ben bejelentette, hogy 12 év után, 2016-ban a négy Emmy-díjat nyert sorozat (melyből azóta videójáték és képregény is készült) visszatér a képernyőkre Genndy Tartakovsky rendezésében.

Az új évad végül 2017. március 11-én került adásba és május 20-án fejeződött be. Így most már öt évaddal, 62 darab, egyenként 22 perces epizóddal teljes lett Szamuráj Jack története.