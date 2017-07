Folytatják a Csillagkapu-sorozatot

Újra előszedték a Csillagkapu-sorozatot, még idén jön a Stargate Origins, amelyhez már előzetes is készült.

Az MGM a San Diegóban jelenleg zajló Comic Conon jelentette be, hogy a Stargate Origins-szel folytatja a Csillagkapu-sorozatot. A rajongói találkozó résztvevői már egy teasert is láthattak, amely felidézi a kezdeteket, az eredeti széria képeivel indul – mutatjuk mi is:

A tízrészes széria az eredeti sorozatban néha megjelenő Catherine Langford fiatalkorát mutatja be, azt, hogy a nő miként próbálja megfejteni a csillagkapu rejtélyét, hogy megmentse a Földet.

A Csillagkapu-ban még Elizabeth Hoffman játszotta a felnőtt Langfordot, de most nyilván egy fiatalabb színésznőre bízzák a szerepet – főleg, hogy azóta eltelt húsz év, Hoffman már 90 éves. Langford gyerekként is megjelent a Csillagkapu-ban, a teaserben is láthatjuk Kelly Vint alakításában:

A Stargate Origins-t Mark Ilvedson és Justin Michael Terry írja, Mercedes Bryce Morgan rendezi, emellett még annyit érdemes tudni róla, hogy nem a tévében, hanem az interneten fog menni, ezen a honlapon.