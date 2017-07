Pásztor Anna szilánkosra rágta egy rajongó telefonját

Pásztor Anna egy koncertjén rongálta meg egy rajongó telefonját, most őt keresi, hogy kárpótolja a károkért.

Egy Anna and the Barbies koncerten vette ki a rajongó kezéből a telefont az énekesnő, majd a szájába vette és megrágcsálta - egy képet tett közzé a férfiról, most őt keresi, hogy kárpótolja.

"Keressük azt a rendkívül szimpatikus fiatalembert, akinek koncert közben szilánkosra sikerült rágcsálnom a telóját egy gellert kapott önvédelmi reakció keretein belül. Kárpótolnánk jóféle életszagú muzsikával, és valódi emberi interakciókkal cserébe az okozott károkèrt. Az Anna and the Barbies zenekar elkeseredett küzdelmet folytat azon kevéske, még nem digitalizált élettér védelme èrdekében, mint a rock koncertek, ahol gyakorta a közönséget kitakarva, mobiltelefon tengerrel találjuk magunkat szembe. És mindhiába ugrom a közönségbe, ölelem meg őket egyenként, minden élmenynél fontosabbnak tűnik mostanában, egy orronvágott selfie..." - írták a zenekar oldalán.

Pásztor Anna és csapata augusztusban tartja Woodstock az Ugaron elnevezésű fesztiválját, "ahol ölelés és puszi-kupont kap, választható zenekartagtól, azon vakmerő fesztivállakó, aki hajlandó a telefonját minimum 8 hosszú órára leadni" - remélik, jelentkezik a telefon tulajdonosa is.