Pár nap múlva magyarul szólalnak meg a Trónok harca szereplői

Már csak pár nap, és a Trónok harca szereplő ismét magyarul szólalnak meg.

Július 30-án, vasárnap 21:55-kor érkezik a 7. évad első epizódjának szinkronos verzió, amelyben már a jól megszokott hangon szólalnak meg a szereplők.

A hétvégi bemutatót követően - ahogy az eddigi években is -, mindig két héttel a premier után érkezik a magyar verzió, amelyek vasárnaponként lesznek láthatóak az HBO-n illetve az HBO GO oldalán is - közölte a csatorna.

A Trónok harca új epizódja feliratosan minden hétfőn hajnalban kerülnek adásba, illetve az HBO GO-n is elérhető az amerikai premierrel egyidőben.

A szinkront az SDI Media Hungary készítette, olyan színészek szólalnak majd meg, mint Stohl András, Kerekes József, Czető Roland, Molnár Ilona, Pekár Adrienn, Dögei Éva, Für Anikó.