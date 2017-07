160 világsztár állt már a magyar operatőr kamerája elé

A magyar operatőr, szociológus Kazincbarcikáról indult Los Angelesbe évekkel ezelőtt, ma pedig olyan világsztárok közt mozog, mint Jimmy Fallon, Mel Gibson, Eddie Murphy, John Travolta, Tom Cruise vagy Denzel Washington. Operatőrként tévés és filmes fesztiválokon, díjátadókon készít felvételeket, de riporterként is tevékenykedik: az elmúlt két évben közel 160 világsztár állt a kamerája elé. Hasulyó János úgy érzi, minden olyan álma teljesült, amiről magyar tévés operatőr valaha is álmodhat - erről mesélt az Origónak.

Szabadúszó operatőrként került Amerikába, Los Angelesben a legnagyobb csatornákkal és hazai tévékkel is van szerződése, nekik készít anyagokat rangos tévés, filmes eseményekről.

John Travolta nagy hatással volt rá

Mint az Origónak elmondta, amerikai és magyarországi tudósítók mögött ott állt a Golden Globe-on és az Oscar, illetve a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén.

"Örömmel tölt el, hogy rengetegen büszkék rám otthon, amiért az elmúlt években az egyetlen magyar televíziós operatőrként idáig eljutottam.

Az elmúlt két évben közel 160 világsztár állt a kamerám előtt, többek közt Jimmy Fallon, Tom Cruise, Gene Simmons, Ryan Gosling, John Voith, Arnold Schwarzenegger, de a legnagyobb hatással Denzel Washington és John Travolta volt rám."

"Mindig nagy meglepetés ezekkel a színészekkel és ismert emberekkel találkozni, hisz sztereotípiákkal élünk, mindenkiről már hallottunk valamit, mielőtt találkozunk vele - ez nagyon jellemző egyébként a magyarokra. Sokszor teljesen más egy világsztár élőben, mint amit a médiában kaptunk róla. Számomra a mai napig meglepő, hogy a legtöbb híresség mennyire emberi."

Szeretik Magyarországot és a magyarokat

Jimmy Fallon a kedvence, vele is találkozott már, a világhírű tévés megfogta a kameráját és belecsókolt – ezen Hasulyó teljesen meglepődött, azt hitte, nem veszi észre, és belefejel, azért megy ennyire közel hozzá. Közös fotót és készítettek, és beszélgettek. John Travoltával is készített interjút, neki azt is elújságolta, hogy Magyarországról származik.

"Nagyon szeretik Budapestet, szeretik a magyarokat, ha mondom, honnan származom, mind nagyon kedvesek, sokan jártak itt" - mesélte.

A sztárinterjúk mellett dokumentumfilmeken is dolgozik, több alkotását bemutatták már az Egyesült Államokban a toleranciával kapcsolatban. "Jó érzés, hogy Kalifornia leghíresebb egyetemén, az UCLA-n mutathattam be egyik filmemet, ami érettségi tétel is lett. Jelenleg Los Angelesben élek, három amerikai producernek dolgozom, csak ritkán járok haza."

Már nem remeg a keze