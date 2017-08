Itthon is jön a Diana hercegnő titkait feltáró tévéfilm

Itthon a National Geographic csatornán lesz látható a nagy port kavart Diana: Saját szavaimmal, amelyben a 20 éve elhunyt hercegnő tönkrement házasságáról, szexuális életéről is beszél.

Augusztus 31-én érkezik a National Geographicra a Nagy-Britanniában a napokban bemutatott Diana: In Her Own Words, vagyis Diana: Saját szavaimmal című tévéfilm, amely a néhai hercegnő hazájában elég nagy port kavart.

Az eddig nem látott felvételeken Diana intim részleteket oszt meg tönkrement házasságáról és nemi életükről, bírálja az uralkodóházat, valamint bulimiájáról, szülés utáni depressziójáról is beszél.

A titkos interjúsorozatot 1991-ben vette fel a hercegnő egy közeli ismerőse, a narrátor nélküli filmben pedig végig Diana beszél, így valóban a saját szavaiból rajzolódik ki a története. Mutatunk egy előzetest is: