Megújulhatnak az énekes tehetségkutató műsorok

Az Egyesült Államokban az American Idol utódját keresik, jön a The Four, amely a műfaj, vagyis az énekes tehetségkutatók megújítását ígéri.

A Fox tizenöt évad után búcsút mondott az amerikai Megasztár-nak, vagyis az American Idol-nak, az ABC azonban még bízik a formátumban, hiszen átvette a műsort, jövőre indítja újból.

A Fox inkább a műfaj megújításán ügyködik, ennek érdekében megvett egy izraeli formátumot, az Armoza Formats egyik termékét.

A The Four munkacímen futó műsorban az lesz a fő csavar, hogy egyből négy, szinte színpadkész énekessel indul, vagyis nem a hosszas válogatás lesz a lényege, nem lesznek olyan adások, amelyek az önjelölt tehetségek bénázását mutatják be.

A műsorba ez után lehet jelentkezni kihívónak, de csak a zsűri által legtehetségesebbnek tartottak állhatnak színpadra, ők próbálhatják meg elvenni valamelyik énekes helyét a négyből. Az eredeti formátumban 13 epizódból áll, a legvégén a bent maradt négy versenyző már egymással csap össze.