Itthon is véget ér az anyagyilkos tini története

A Viasat6 több országos premierrel készül az őszre, többek között a Bates Motel utolsó évadját is képernyőre küldi, de saját gyártású műsorából is ad új szezont.

Itthon is véget ér a Psycho előzménysorozata, a Bates Motel, a Viasat6 szeptember 8-tól adja a széria záró évadját – íme, egy kis ízelítő hozzá:

A csatorna folytatja saját gyártású autós magazinját, a Totalcar-t is, Winkler Róbert és Bazsó Gábor Karotta már a negyedik évaddal tér vissza a képernyőre:

Jön emellett szeptember elején a Top Gear új szériája Matt LeBlanckal, illetve folytatódik a The Last Ship – Az utolsó remény és A holnap legendái is.