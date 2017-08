Bódi Sylvi nem fér bele a régi, feszes ruháiba

Bódi Sylvi gyakran számol be követőinek a hétköznapjairól, most éppen arról, hogy sorozatosan kinövi régi ruháit.

A modell a szörf szerelmese, számtalanszor láthattuk meg a vízen és a parton pózolni, ezúttal viszont a ruhásszekrénye elől jelentkezett. Mint írja, sok régi ruháját kinőtte, ezt pedig az intenzív sportolásnak köszönheti.

"Vajon meddig nő még a hátam? De most komolyan. Hétvégén átnéztem a gardróbomat, és az a helyzet, hogy nagyon sok olyan ruhát találtam, amiből már kinőttem. Ilyen például ez a képen látható kék ruhám is, ami az egyik nagy kedvencem volt, és egészen addig tudtam is hordani, amíg nem kezdtem el intenzíven szörfözni. Na, ezt teszi ez a sport. A popóm szerencsére nem nőtt, ez tisztán látszik, viszont a hátam az minimum 15 centit!" - írja.