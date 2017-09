Agydaganatáról beszélt az Édes Élet szereplője

Az Édes Élet szereplője, Wonder Tracy, a hétvégén osztotta meg a hírt közösségi oldala követőivel: az orvosai agydaganatot találtak nála. Most részéletesebben mesélt a betegségéről.

Wonder Tracy először közösségi oldalán, majd a Borsnak számolt be betegségéről. "Amikor télen az Édes Életet forgattunk, gyakran megszédültem, besötétedett minden, és látási zavaraim is akadtak. Amikor meg édesanyámmal elmentem wellnessezni, valamiért nem éreztem jól magam szinte egy percig sem."

"Amikor visszajöttem Amerikába, az orvos CT-vizsgálat után közölte, kétcentis daganatom van. Azt hittem, összeesem. Azonnal levegőre kellett, hogy vigyenek. Úgy néz ki, hogy műteni kell. Állítólag jóindulatú a daganat, legalábbis az orvosok szerint ilyen helyzetben és területen az szokott lenni. De ez csak akkor derül majd ki, ha kivették, és elküldik szövettanra" - mondta a lapnak.

"Imádkozzatok értem és küldjetek sok pozitív energiát. Erre kérek csak mindenkit, aki picit is szeret" - tette hozzá.