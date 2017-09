Kisbabája születése miatt tíz hónapot töltött otthon Liptai Claudia, most vasárnap azonban visszatér a képernyőre: beül a Sztárban sztár zsűrijébe Majka, Papp Szabolcs és Stohl András mellé. A műsorvezető kirobbanó formában van, és most azt is megmutatta követőinek, hogy zajlott a kisfilmek forgatása, hogy állt sok idő után először a kamerák elé.