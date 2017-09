Gombos Edina: A reptereken őrület van, sokan bezárkóztak

Floridában maradt férjével, gyerekével, felkészült a hurrikánra.

„Érezhetően erősödik a szél és gyülekeznek a felhők, ennek ellenére a bátrabbak még sétáltak, sportoltak a parton. Szombaton már biztosan megérkezik az eső és akkor teljesen kiürülnek az utcák. Az iskolaépületeket ma megnyitották azok előtt, akik nem tartják elég biztonságosnak a lakásukat. A többiek bezárkóznak a saját otthonukba, mi is így teszünk majd, maradunk a házunkban, mivel erős kőépület cseréptetővel, az ablakainkon-ajtóinkon pedig van hurrikántól védő fémredőny. Homokzsákokkal is készültünk, és persze vízzel, tartós élelmiszerekkel" – írta közösségi oldalára a volt műsorvezető.

„Repülőre ülhettünk volna napokkal ezelőtt vagy kocsival is elhagyhattuk volna Floridát, ahogyan sokan tették, de óriási a dugó a sztrádákon és őrület van a reptereken is, így jobbnak láttuk maradni. Ha nagy gond lesz, még mindig be tudunk menni Miri iskolájába, ami szintén hurrikánbiztos épület. Amennyire lehet, felkészültünk Irma érkezésére" – nyugtatja olvasóit Gombos Edina.