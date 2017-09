Autóbalesetet szenvedett Istenes László

A Mokka műsorvezetője, Istenes László, kedd délután súlyos autóbalesetet szenvedett: az autójába egy furgon csapódott, majd egy fának ütközött. Bár komolyabb sérülése nem lett, megviselték a történtek.

A műsorvezető közösségi oldalán számolt be a balesetről, barátainak és az aggódóknak pedig azt üzente, hogy vette a jelet, igyekszik egy kicsit visszavenni, bár mindent nagyon imád, amit mostanában csinál.