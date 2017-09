Van pár képünk a Vikingek folytatásából

A képek az ötödik évad első és második részéből valók.

Mint korábban írtuk, a History előre és újra megszavazta a bizalmat az utóbbi idők legnívósabb történelmi sorozatának, mivel megrendelte a 20 részes hatodik szezont is – úgy, hogy az ötödik évad még el sem rajtolt. Az ötödik évad két darabban érkezik majd, november 29-én lesz a premier, majd a második szakasz valamikor 2018-ban jön a képernyőre. Katheryn Winnick, aki szereplő is egyben, eztán rendez is epizódot, kezdésnek egyet.

Az ötödik évadban ott lesz Jonathan Rhys Meyers, de látjuk majd Gustaf Skarsgard, Alexander Ludwig, Alex Hogh Andersen, Jordan Smith és Marco Ilso marcona ábrázatát is.