Még egy Kardashian-lány terhes, mi van itt?

Pár nappal azután, hogy Kim Kardashian féltestvére bejelentette, hogy babát vár, Khloe is közölte, hogy állapotos.

A TMZ szerint Khloe Kardashian és barátja, az NBA-sztár Tristan Thompson babát várnak. A hír mindössze pár nappal azután jött, hogy Kylie Jenner, Kim féltestvére jelezte, hogy szülni fog hamarosan.

A lap szerint Khloe legalább három hónapos terhes, de inkább több, mert a számítások szerint januárban érkezhet a két baba a valóságshow-ból ismert családba.

Kylie Jenner reality-sztár, modell, tévés személyiség olyan műsorokban szerepel, mint a Keeping Up with the Kardashians és a Life of Kylie.

Khloe még nagyobb médiasztár, olyan műsorokban volt vagy van épp, mint a Keeping Up with the Kardashians, a The Celebrity Apprentice, a Kourtney and Khloé Take Miami, a Kourtney and Kim Take New York, a Khloé & Lamar, a Kocktails with Khloé vagy a Revenge Body with Khloé Kardashian.

A Kardashian sztori című műsor itthon a Life TV-n megy

