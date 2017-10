Hat év után hazatért a feleség, de lecserélték egy szőkére

Kemény dráma az AXN új sorozata, a Castle egyik főszereplőjével felvett Elfeledve.

Az Elfeledve kilóg az amerikai tucatkrimik közül: ugyan a Sony gyártotta az első évadot, a tíz részt, de Bulgáriában vették fel, majd miután bemutatkozott a Monte Carlo-i tévés fesztiválon, AXN-csatornák adják Európa-szerte. A főszereplő azonban minden gyakori tévézőnek ismerős lehet, ő Stana Katic, aki ugyan horvátországi szerb, származását tekintve, de már Kanadában született. Természetesen a Castle egyik főszereplőjéről van szó.

A történet szerint elítélnek egy gyilkost Emily Byrne FBI-os különleges ügynök likvidálása miatt, éveken át ül, de kiderül, hogy a nő életben van – épphogy, mert az utolsó pillanatban sikerül kiráncigálni egy vízzel teli, nagyobb üvegtartályból, ahol épp erősen fulladozott. A hat évig rabságban sínylődő nő igen rossz állapotban tér vissza, amnéziája van, alig emlékszik valamire, idő kell neki, míg összeszedi magát a kórházban.

Egy krimiben soha nem árt, ha van egy erős családi szál is, ezt tudják az Elfeledve készítői is, és itt ez elég megrázóra sikerül: Emily nem vár tovább a klinikán, inkább elviteti magát régi otthonába, hat év után. A kutya épphogy felismeri, de a fia nem, aki eltűnése idején úgy kétévesforma lehetett. A gyerek számára már a férj új felesége, egy szőke nő jelenti az anyát, a megviselt tekintetű, sebes arcú, csapzott jövevénnyel rideg, elutasító, ami persze nem segít a hatéves rabságból szabadult, meggyötört volt ügynök lelkiállapotán. A férj is tanácstalan: szerette a volt feleségét, kikészült, amikor eltűnt, de miután halottnak nyilvánították, elvett egy másik nőt.

Egy időben szinte minden amerikai akciófilmbe vagy krimibe beletettek egy sztriptízbárt, mondván, jól mutatnak a képernyőn a hiányos öltözékben vonagló lányok: bármi is volt a sztori, bármilyen bűntett nyomában voltak a zsaruk, a derék detektív kénytelen-kelletlen betért egy night klubba, hogy feneküket, mellüket rázó, félpucér táncoslányok közt érdeklődjön egy eltűnt személy után. Mondani sem kell, ezt az elemet itt sem merték kihagyni – milyen különös, hogy soha nem nyakig begombolt könyvtáros kisasszonyokat keresnek meg a rend komor őrei tippekért!

Az első rész további fordulatait nem árulnánk el a teljes műélvezet miatt, mindenesetre a műfaj kedvelőinek az első rész biztató lehet – és még van kilenc kibontani a történetet.