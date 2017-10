Emilio egy hónap alatt 24 kilót hízott

Emilio a Bors című lapban idézte fel életének egy súlyos szakaszát, amikor egyetlen hónap alatt 24 kilót hízott. A mérleg mutatója akkoriban szaladt fel 158 kilogrammara, miután elvette Bangó Margit legidősebb unokáját, Tinát, és így bekerült a Bangó családba.

Emilió a Borsnak beszámolt róla, hogy maga is nagy élvzettel főz, ugyanakkor rajong az édességekért. Azt is elárulta, hogy imádott felesége hivatásos cukrász, aki a Gellért Szállóban lett az édes nyalánkságok mestere. Majd olyan intimitásokat is megemlített, hogy

ifjú házasokként nem csupán a hálószobában, de otthonuk konyhájában is sok időt töltöttek.

Az énekes ezt követően arra is rátért, hogy milyen mellékhatásokkal járhatnak bizonyos felfokozott élethelyzetek. Emilio például egyetlen hónap alatt - beszámolója szerint lényegében a mézeshetek idején - naponta csaknem egy kilót hízott. Egész pontosan: a Bangó családba bekerülve 24 kilót szedett magára alig négy hét alatt.Az ifjú férj elsősorban anyósa, Bangó Margit kukoricás töltött káposztájának volt képtelen ellenállni. Még az is megesett, hogy éjjel tizenegykor kezdett falatozni belőle.

Emilio azt is kifejtette: ma már jóval megfontoltabban és mértékletesebben él. De biztos, ami biztos, 2008-ban a korlátlan falatozást meggátló gyomorgyűrűt is kapott. Később azonban észrevette, hogy esetében a gyomorgyűrű sem elegendő, ezért rendszeres bokszedzéssel is küzdeni kezdett a háj ellen.

Emilio úgy fogalmazott: Roppant hálás is vagyok az ország legjobb ökölvívóedzőjének, Veres Lászlónak azért a türelemért, amivel hozzám áll. Büszkén mondom, hogy ma már eljutottam arra a szintre, hogy ha végeztem az izzasztó gyakorlatokkal, és utána ránézek, mondjuk két Túró Rudira, akkor van olyan erős önuralmam, hogy meg tudom állni, hogy nem eszem meg egyiket sem, mert akkor oda az edzéstervem.