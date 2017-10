Szinetár Dóra újra megszólalt a szülésről és a terhességről

A napokban született meg Szinetár Dóra és Makranci Zalán színészpár gyereke, Benjámin. A szülők a médián keresztül tudatták a nyilvánossággal: a kisfiú a genetikai vizsgálatok alapján enyhe fokozatú Down-szindrómás. A színésznő azóta üzent a kommentelőknek, most újra megszólalt.

"21 éve, 10 éve, 3 hete. Így együtt a három, igazán szívet melengető! És még egy gondolat az elmúlt hetekről. A várandósság és a szülés az egyik legnagyobb csoda, ami nekünk nőknek megadatott. A harmadikat átélve is csak azt tudom mondani, hihetetlen boldogság, hogy velem ez a természet által megadott módon (orvosi beavatkozás nélkül) megtörténhetett! Fantasztikus megtapasztalni azt az erőt és energiát, ami bennünk van, mikor világra hozunk egy új kis életet, és átélni a képességet, hogy irányítani-használni tudjuk a fájdalmat, bármilyen erős is. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy harmadszor is megélhettem! És mindenkinek, aki még előtte áll, csak azt mondhatom, ne hagyja ki ezt a csodát!" - írta oldalán.

A szülők korábban azt is közzétették: a várandósság alatt nem csináltattak erre vonatkozó szűrővizsgálatot, mert a baba „kiszűrése" – vagyis a terhesség megszakítása – az esetleges Down-szindróma esetén sem volt számukra elfogadható.