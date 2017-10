Itt a Disney-sorozatok első meleg szereplője

A Disney bevállalta, hogy egyik tinisorozatában, az Andi Mack-ben egy komplett történetszálat épít egy meleg fiú köré.

Az első melegcsók már megvolt a Disney csatornán, de az egy rajzfilmben csattant el a háttérben, most viszont az Andi Mack-ben, egy élőszereplős sorozatban is megjelenik egy meleg karakter, aki ráadásul az egyik főszereplő.

A 13 éves címszereplő azonos korú barátai közül a Joshua Rush által alakított Cyrus ébred rá arra, hogy a haverságnál többet érez Jonah (Asher Angel) iránt – akibe egyébként Andi is szerelmes.

A széria alkotója, a Lizzie McGuire-t is jegyző Terri Minsky szerint az Andi Mack amúgy is arról szól, hogy a tinédzserek miként találhatnak rá önmagukra, a meleg karakter bevonásával is ezt próbálták bemutatni.

Cyrus természetes félve vallja be barátnőjének, Buffynak újonnan támadt érzelmeit, a lány reakciója azonban pozitív példaként szolgálhat gyerekek és felnőttek számára egyaránt – véli Minsky.