Kódolatlanul nézhet most négy fizetős tévét

Két hétre ismét megnyitja csatornáit a FilmBox. Az őszi kampány részeként, 2017. október 27. és november 13. között 5 szolgáltatónál is elérhetők lesznek a FilmBox mozicsatornái. Az időszak központi kínálatát a krimik alkotják.

A kódolatlan időszakban a DIGI és a PR-Telecom három, az Invitel, a UPC Direct valamint a Vidanet pedig négy FilmBox csatornát is megnyit. Az előfizetők – szolgáltatójuk kínálatának függvényében – a FilmBox, a FilmBox Family, a FilmBox Plus, a FilmBox Premium és a FilmBox Extra HD műsorait, többek között a legsikeresebb krimisorozatokat és -filmeket is megtekinthetik 2017. október 27. és november 13. között.

A FilmBox Premium két sorozattal is készül. Október elején indult a Németországban bombasikert elért Einstein rejtélyei, Tom Beck főszereplésével. Az angol drámasorozat, a Rúzs és vér pedig Miáról (Chloe Sevigny) szól, aki valaha férfi volt. A mozicsatornáknál jön Az utolsó légió az Oscar-díjas Colin Firth főszereplésével, vagy a Coco Chanel a FilmBox Plusról, melyben Shirley MacLaine bújik a híres divattervezőnő bőrébe.

Családi közös filmezéshez a FilmBox Family műsorából érdemes válogatni, ott magyar produkció is lesz: A kőmajmok háza című magyar produkció két tizenéves fiúról szól, akik ugyanabban az épületben élnek, illetve éltek. A filmben a főszereplő gyerekek mellett olyan művészek is feltűnnek, mint Lázár Kati, Csányi Sándor, Gubás Gabi vagy Jordán Adél.