A botrány miatt leállították Kevin Spacey sorozatának forgatását

Áll a stáb, nem tudni, mi lesz.

Mint korábban írtuk, pár hete Marylandben forog a House of Cards hatodik évadja. Az itthon Kártyavár címen futó szériát és a Netflixet is megrengette a főszereplő, Kevin Spacey körüli botrány, de az első hírek csak arról szóltak, hogy minden megy tovább, de a most forgó évad az utolsó, tehát lesz még 13 rész 2018-ban.

A Deadline információ szerint ma mégis leállt a forgatás, és a stábtagok sem tudják, mikor folytatódik. A lap szerint a Francis Underwood karakterét alakító Spacey nem volt a helyszínen, amikor a munka leállt.

