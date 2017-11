Mi lett a harmadik Megasztár elfeledett döntőseivel?

A harmadik Megasztár egyik nagy felfedezettje Rúzsa Magdi volt, kinek népszerűsége azóta is töretlen, százezrek követik a rajongói oldalait, rengeteget koncertezik, és szakmai sikerei mellett a magánéletéről is sokszor mesél. 2006 tavaszán ért véget a tehetségkutató, amiben először lépett színpadra, a döntőben ott állt mellette Varga Feri, Póka Angéla és Puskás Peti is - a tizenkét énekesből azonban a többség eltűnt a nyilvánosság elől. Emlékszik még Széles Izára, Kontor Tamásra és a többiekre? Összeszedtük, mi lett a harmadik évad elfeledett énekeseivel.

A TV2 tehetségkutatójának harmadik szériája 2005 őszétől 2006 tavaszáig tartott, ekkor lépett először színpadra Rúzsa Magdi, és itt próbálkozott többek közt a ma már a Magashegyi Underground énekesnőjeként ismert Bocskor Bíborka, valamint az X-Faktor mentora, Puskás Peti. A tizenkét döntős többségéről manapság nem sokat hallani, többen elpártoltak a zenéléstől.

Varga Feriért akkoriban nagyon sokan rajongtak, bár alaposan felkavarta a kedvelőit, hogy elhagyta családját, miután összejött Balássy Bettyvel, a Megasztár vokalistájával. 2007 őszén, Rodosz szigetén házasodtak össze, és a legfrissebb információk szerint azóta is boldogok: két közös gyermekük mellett az énekes előző házasságából született gyerekei is velük élnek.

Duóként máig együtt lépnek fel, emlékezetes daluk az Egy bolond százat csinál című film főcíme, amiből később klip is készült.

Póka Angéla dobogós volt a versenyben, manapság nem sokat látni, de a tehetségkutató után sok helyen megfordult: tagja lett a Fekete Tej nevű bluesegyüttesnek, valamint a Chieffoundation zenekarnak, és 2009-ben a Merlin Színházban mutatták be a Tiszta kosz című előadást Szabó Győzővel.

Szabó Eszter nemcsak hírnevet szerzett akkoriban a műsorral, de ott ismerte meg párját, a szintén döntőbe jutott Kontor Tamást. Az énekesnő szövegíróként is tevékenykedik, például két dalt is írt Keresztes Ildikónak (A nevem, Adj valamit), és 2009-ig három önálló lemezt is kiadott.

Énekes párjával közös együttessel léptek színpadra, közösen építették karrierjüket. 2015-ben felröppent a pletyka, hogy szétmentek, ezt később cáfolták. Két gyermekük született, Edvin és Armand.

Baktai Anikó 2006 áprilisában esett ki a versenyből, azelőtt luxushajókon dolgozott, de legnagyobb vágya az volt, hogy anyanyelvén énekelhessen a közönségnek. A tehetségkutató után három évvel arról mesélt, hogy egy budapesti bárban rendszeresen fellép, de úgy tudni, mégis visszatért a hajóra, mivel nem kapott itthon felkéréseket. A legutóbbi hírek szerint boldogan él férjével, aki szintén a luxushajón dolgozik.

Szintén ebben a szériában tűnt fel Hoffmann Mónika, aki később részt vett a 2008-as és a 2013-as Eurovíziós Dalfesztivál magyar előválogatóján. Az énekesnő a színpadon is kipróbálta magát, szerepelt a Music All Night és az 56 csepp vér című darabokban.

Még annyit lehet róla tudni, hogy kapcsolatban van, pasijával az interneten ismerkedtek össze.

Oláh Szabolcs a Megasztárt követően csatlakozott a FreshFabrikhoz, elkészítették a Finest című anyagot, amivel külföldön és Magyarországon is turnéztak. Dalszerzőként saját produkcióin túl több magyar művész lemezein hallhatók szerzeményei, dolgozott együtt Rúzsa Magdival, Puskás Petivel és Krisz Rudival is.

A Szegedi Nemzeti Színházban futó Macskafogó musical zenei rendezője és hangszerelője, máig a szakmájában dolgozik.

Széles Izabellát a műsor után felkérték a 9 és fél randi főcímdalának feléneklésére: a dal és a hozzá készült klip sikeres lett, de nagyjából ez az egyetlen produkció, amit ismerhetünk tőle. Állítólag ő sem találta itthon a helyét, két éve arról beszélt, hogy Londonba költözött, és egy helyi kisboltban dolgozik. Az éneklést nem hagyta abba, 2015 óta a S'Iza művésznevet használja.

Villamosvezetőből lett hirtelen sztár Varga István, a műsor után kiadott egy lemezt, de aztán nem jött a nagy siker, így visszatért eredeti szakmájához.

