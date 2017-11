Még pótolhatja 2017 egyik legjobb új sorozatát

2013, azaz a Breaking Bad, Totál szívás vége óta csak keserűen válogat az új szériák közt, és nem talált méltó követőt? Akkor van egy jó hírünk, mert az első évadja után az Ozark megfelelő pótszernek tűnik. Enyhén spoileres a folytatás.

Idén október elején a Parrot Analytics összesítette a Hulu, az Amazon, a Netflix és a többi streames szolgáltató adatait, és a mérése szerint az Egyesült Államokban a streames szolgáltatások legnépszerűbb darabja a Narcos volt, utána már az Ozark következett, nagy fölénnyel verve a harmadikat. De mi ez a sorozat, és miért keresték milliók az USA-ban?

Ha valamihez nagyon szeretnénk hasonlítani, akkor a zseniális Breaking Bad jutna eszünkbe egyből. Mindkét esetben egy civil, egy bűnözői múlt nélküli, alapvetően tisztességes, egyszerű polgár keveredik egyre mocskosabb ügyekbe, és minél jobban kapálózik, annál jobban húzza le a mocsár. A Totál szívás-ban a kémiatanár saját döntése után lesz kábítószer-előállító, ezáltal a mexikói drogbárók riválisa, itt pedig a pénzügyi-befektetései tanácsadó, könyvelő szakember maga dönt úgy, hogy segít egy mexikói drogbárónak tisztára mosni a pénzét.

A pénz és a drog mindkét sorozatban tehát kulcsfontosságú, ezek mozgatják a karaktereket. Ott Walter White családja szenved a családfő döntése, sötét ügyei miatt, itt Marty Byrde famíliája érzi magát rosszul a festői környezet ellenére. Mindkét figura egy rossz döntés következményeit próbálja folyamatosan kivédeni, annyi különbséggel, hogy Walter azt hiszi, hogy halálos beteg, és minden mindegy neki, addig Marty feleségével egyetértésben dönt arról, hogy rengeteg pénz reményében átáll a sötét oldalra, hiszen mi baja lehet, ha csak számlákkal és főkönyvvel foglalkozik, nem pedig revolverrel és droggal?

Abban is hasonlít a két sorozat, hogy jellegzetes, nem megszokott helyen játszódik, továbbá a képi világa is pár kocka után felismerhető. A legtöbb amerikai széria helyszíne Los Angeles, néha New York, Chicago, esetleg politikai szériánál (House of Cards, Designated Survivor és társaik) Washington, de a megkattant kémiatanár sztoriját Albuquerque-be vitték, a netflixes sorozat pedig helyszíne elvileg a Lake Ozark, Missouiriban, ami egy külön atmoszférát, jellegzetes hangulatot kölcsönöz neki. (A legtöbb jelenetet ugyan az Allatoona és a Lanier tavaknál vették fel, Georgiában, pusztán azért, mert kedvezőbben adóznak a tévés-filmes produkciók abban az államban).

A sztori dióhéjban: Jason Bateman nem csak producer és rendező a sorozat mellett, hanem főszereplő is, a figurája összeáll egy mexikói drogbáró amerikai emberével, de majdnem őt is likvidálják egy csúnya elszámolási ügy miatt. Utolsó esélyt kap, sokmillió amerikai dollárt kell tisztára mosnia a világtól eléggé elzárt üdülőhelyen, ahol megismerkedik a helyi bűnözőkkel is. Nagypályásokkal, akik már kiégtek, cinikusak, és szívfájdalom nélkül ölnek, illetve pitiáner gazfickókkal is, akik akár ölnének is, csak nem nagyon megy nekik.

A színészi játék szinte hibátlan végig, Bateman mellett abszolút hiteles a már sokszor kipróbált Laura Linney, a még kezdő Sofia Hublitz és a kis Skylar Gaertner, aki még csak kisiskolás, de 2008 óta forgat. Julia Garner egy nem túl rokonszenves, kimért figurát alakít, hamar beugrott, hogy láthattuk már a Foglalkozásuk: amerikai című kémsorozatban, van képernyős rutinja. Jordana Spiro legalább harminc sorozatban játszott, akárcsak Jason Butler Harner, Esai Morales és pár társuk, azaz ott a kőkemény rutin is a fiatal kezdők mellett.

Az első rész ütős, kedvet kap tőle a néző, utána azonban kissé leül a történet, hogy az utolsó három megint odacsapjon: egy egész epizódban megismerjük a legtöbb szereplő múltját, tetteinek indítékát, a helyzetet, ami miatt oda került, ahol épp látjuk. Az első évad végére felpörögnek az események, pár eseménysor ugyan előre látható, de azért akad meglepő fordulat is bőven, egyszóval megéri folytatni, ha épp úgy tűnik, hogy laposodik a sztori – mert az csak a vihar előtti csend. Ráadásul mely másik tévésorozatban látni motorcsónakról celebrált misét, üreges bibliákkal, benne narkóval?

A pozitív visszajelzések, kritikák, nézettség hatására lesz második évad, 2018-ban láthatjuk.