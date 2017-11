Végleg távozik az Éjjel-nappal Budapest alapszereplője

Utoljára szerepel az Éjjel-nappal Budapestben Alexa.

"Én ettől az öt évtől mindent megkaptam, amit egy ember megkaphat ahhoz, hogy biztos alapokon induljon a felnőtt élete. Például szerelmet, egy olyan társat, aki nagyon sokáig része volt az életemnek. Amikor elkezdtem a forgatásokat, akkor töltöttem be a 20. életévemet, szinte a legfiatalabb voltam a csapatban és azt hittem, hogy körülöttem forog a világ, de aztán rájöttem, hogy nem így van" - mondta a mongol származású lány.

"Az itt töltött időszak volt az igazi gyerekkorom, itt nőttem fel igazán, megtanultam alkalmazkodni, közösségben élni. Sokkal megértőbb, türelmesebb és befogadóbb lettem. Rengeteg dolog van, amit sohasem felejtek el. Például a két klip forgatásomat, amiket nagyon élveztem és amelyeket szerencsére már több millióan láttak az interneten. A folytatásban is szeretnék a zenével foglalkozni és persze az X-Faktorban is láthatnak majd a nézők" - fejezte be Alexa.

