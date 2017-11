A sztárvilágban is akadnak félénk, maguknak való emberek

Sokan gondolhatják úgy, hogy a sztárrá váláshoz elengedhetetlen némi magamutogató hajlam, és hogy a sztársághoz a pörgés, a nyüzsgés is szervesen hozzátartozik, nem telhet el nap parti, fogadás, bemutató, megnyitó nélkül, ha ismert az ember. Vannak azonban a celebek között is kifejezetten bizonytalan, ideges, maguknak való emberek, akik nem szívesen járnak társaságba, netán egy összejövetelen is folyton azon agyalnak, hogy mit gondolhatnak róluk a többiek – íme, tíz félénk híresség!

Kristen Stewart

Az Alkonyat-filmek egykori sztárja, miután tinik millióit meghódította, egy sor független filmben is feltűnt, a frizuráját is folyton változtatja, saját bevallása szerint még keresi önmagát. Éppen ezért gyűlöli az interjúkat is, hiszen olyankor folyamatosan magáról kellene beszélnie: „Amikor magadról beszélsz, tudnod kell, ki vagy, nekem azonban még egy csomó mindent fel kell fedeznem magamban" – fakadt ki egy korábbi beszélgetésen.

Lady Gaga

Az extravagáns énekesnő bensőséges hangulatú dokumentumfilmjében, a Five Foot Two-ban rendkívül sokat beszélt paranoid gondolatairól, félelmeiről, gyengeségeiről, világos, hogy nem a legstabilabb ember a sztárvilágban. Azt mondja, Hollywoodban igazi ufónak érzi magát, mintha még mindig középiskolába járna.

Johnny Depp

„Kib*szottul félénk vagyok, ember. Bizonyos értelemben úgy élek, mint egy szökevény. Nem szeretem a társadalmi érintkezést, megfelel, ha csak menekülök és bujkálok" – ki gondolta volna, hogy mindezt a hiperlazának tűnő Johnny Depp mondta? A színész hozzátette, hogy ő inkább megfigyelni szereti az embereket, de erre egyre kevesebb a lehetősége, amióta ő maga lett a megfigyelés tárgya.

Salma Hayek

A színésznő mindig rettenetes lámpalázzal küzd, ha emberek előtt kell szerepelnie – ráadásul tudja, hogy nem szerencsés, ha ezt ki is mutatja, de olyankor alig tud uralkodni magán. Úgy véli, a filmezés más, hiszen ott nem kerül közvetlen kapcsolatba a közönséggel. „Ha elveszik előlem a kamerát, és kiállítanak a nézők elé, egyszerűen végem van, meghalok" – mondta egy májusi interjúban.

Vanessa Hudgens

Valószínűleg a High School Musical-re sem kimondottan ideges, bizonytalan kamaszokat kerestek annak idején, Hudgens személyében azonban pontosan ilyet találtak. „Gyerekként iszonyatosan félénk voltam, és még most is szoktam magam azon kapni, hogy megrémülök dolgoktól. Mindig ideges leszek például, ha meg kell jelennem valamilyen eseményen" – elemezgette nemrég önmagát.

