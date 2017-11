Meghalt a Baywatch egyik szereplője

Meghalt Buzz Belmondo komikus, akire a magyar nézők is emlékezhetnek a Baywatch-ból vagy az Űrapu-ból.

70 évesen Los Angeles-i otthonában halt meg Buzz Belmondo, leukémia végzett vele.

A komikus egyik legismertebb szerepét a Baywatch-ban kapta, több epizódon keresztül alakította az olasz Guido Torzinit, aki nagyon szeretett volna bekerülni a vízimentők közé, és folyton udvarolgatott a szebbnél szebb nőknek, többnyire eredménytelenül – itt meg is nézhet a karakteréről egy összeállítást:

Belmondo az Űrapu című sorozatban játszott még közel hetven epizódban, ezen kívül csupán négy filmben, illetve két széria egy-egy részében láthattuk.

Ezzel együtt haláláig aktív volt, a Carl & Buzz nevű humorista páros egyik tagja volt, a Funny or Die websorozatában is szerepelt. Lorenzo Matawaran néven született egyébként, stand up-esteken teremtette meg Buzz Belmondo karakterét, sokszor fellépett a legendás Holy City Zoo klubban is, ahol például Robin Williams kezdte a karrierjét.