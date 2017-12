Állítólag megerőszakolt négy nőt, ki is rúgták a sorozatából

A Netflix Kevin Spacey után egy másik színészét is kirúgta, a négy nő által is nemi erőszakkal vádolt Danny Masterson sem lesz már benne a The Ranch-ben.

A Netflix és a producerek némi tanácskozás után kiírták a The Ranch című vígjátéksorozatból Danny Mastersont, december 4-én volt az utolsó munkanapja, a december 15. után érkező epizódokban már nem lesz benne.

A döntés az után született meg, hogy a színészt négy nő is nemi erőszakkal vádolta, ez azonban még a mostani hullám előtt történt, a Los Angeles-i rendőrség idén március óta nyomoz az ügyben – a csatornának viszont talán csak most, Kevin Spacey kirúgása után jutott eszébe, hogy ezzel kapcsolatban is kéne reagálnia valamit.

A Négy férfi, egy eset-ben is hosszabban látott Masterson az Azok a 70-es évek show után a The Ranch-ben újra együtt dolgozott Ashton Kutcherrel, ezúttal a testvérét alakította híresebb kollégájának.