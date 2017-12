Köztük van a következő magyar eurovíziós induló

A közmédia jövőre is keresi Magyarország dalát, a 2018-as széria versenyzőit szerdán jelentették be. A sajtótájékoztatón ott volt a 30 legjobbnak vélt dal énekese, felbukkantak az előző évek győztesei, és bemutatkozott a megújult zsűri.

A Dal 2018 megújult zsűrijét szerdán jelentette be az MTVA, a január 20-án rajtoló előválogatóban Schell Judit, Mező Misi, Both Miklós és Frenreisz Károly véleményezi a dalokat.

A hetedik alkalommal látható dalválasztó show-ban nemcsak Magyarország legjobb dalát keresi és választja majd ki a zsűri és a közönség, hanem értékes szakmai díjakat is lehet nyerni. Kiválasztják A Dal 2018 Legjobb Dalszövegét, A Dal 2018 Felfedezettjét, ismét lesz online Akusztik Dalverseny, illetve eldől, hogy ki képviselheti Magyarországot Lisszabonban a 63. Eurovíziós Dalfesztiválon jövő májusban.

A Dal 2018 élő adásait január 20-tól, szombat esténként, hat héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők, de ezt megelőzően, január 6-án és 13-án megnézhetik A Dal elmúlt hat évadának legemlékezetesebb pillanatait. Az, hogy melyik lesz Magyarország legjobb dala, a február 24-i döntőben derül majd ki.

Sok a kevésbé ismert név

A sajtótájékoztatón a zsűri külön kiemelte, hogy mennyire örül a 2018-as széria újoncainak, a többségnek még nincs országos ismertsége. Vannak köztük ismertebb nevek, tapasztalt Dal-indulók, de a harmincas mezőny nagy részét csak a szűkebb szakma ismeri egyelőre. A versenyre több mint 350 pályázat érkezett, közülük választották ki a legjobb harmincat.

Frenreisz Károly többéves tapasztalattal ül be a zsűribe, de biztos benne, hogy idén is tudnak neki újat mutatni a versenyzők, Both Miklós a színes mezőnyt dicsérte, Schell Judit a színpadi jelenlétet figyeli majd leginkább, Mező Misi pedig arról beszélt, hogy neki az arányok a legfontosabbak, azokra fog leginkább figyelni a produkciókban.

A versenyzőket a 2016-os győztes, Fehérvári Gábor Alfréd és Rátonyi Kriszta mutatta be, januártól képernyőn lesz: Andy Roll, AWS Ceasefire X, Dánielfy Gergely, Fourtissimo, Gulyás Roland: Hypnotized, Ham ko Ham, Heincz Gábor "BIGA", Horváth Cintia, Horváth Tamás, Király Viktor, Knoll Gabi, Leander Kills, Living Room, Maszkura és a Tücsökraj, Mayalina, Nemzenekar, Nene zenekar, Noémo, Nova Prospect, Peet Project, Polgár Odett, SativuS, Süle Zsolt, Szőke Nikoletta, Kökény Attila, Szakcsi Lakatos Róbert, JELA feat. Eszes Viki, The Matter, Tolvai Reni, Vastag Tamás, Yesyes. A dalok címét, a dalszerzőket és szövegírókat itt megnézheti.

Az elmúlt évekhez hasonlóan jövőre is szavazhatnak a nézők, a műsor alatt pedig aktív lesz A Dal a Facebookon és az Instagramon is, már a rajt előtt lehet ismerkedni az indulókkal.