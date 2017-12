A legizgalmasabb nők 2017 sorozataiból

2017-ben is indultak érdekes sorozatok, azokban pedig számos izgalmas nővel találkozhattunk, aki vagy frissen kezdte a pályáját, vagy egyszerűen korábban nem szúrt nekünk szemet a képernyőn. Összeszedtünk tíz kevésbé ismert színésznőt, akire idén figyeltünk fel a tévében: akad köztük szuperhős és gyilkos szolgálólány, briliáns stand-up komikus és kikapós, három szeretőt tartó csaj, de még Sheldon Cooper anyja is felfért a listára.

Az idén indult sorozatokban is számos ismert nő tűnt fel, Drew Barrymore például zombinak állt a Santa Clarita Diet-ben, Nicole Kidman pedig Reese Witherspoonnal ármánykodott a Hatalmas kis hazugságok-ban. Gillian Andersonból istennő lett az American Gods-ban, Laura Linney az Ozark-ban domborított, Jessica Biel a The Sinner-ben kapott főszerepet.

Megjelentek azonban a képernyőn kevésbé ismert vagy ritkábban látott színésznők is, akikre szerintünk érdemes lesz figyelni a jövőben – közülük mutatunk most be tízet.

Rachel Brosnahan

2010 óta látható vendégszerepekben, három éve a Feketelistá-ban már hat epizódban játszott, majd a House of Cards-ban és a Manhattan-ben is hosszabban számítottak rá. Idén megkapta első abszolút főszerepét is a Szívek szállodája alkotójának, Amy Sherman-Palladinónak az új sorozatában, a The Marvelous Mrs. Maisel-ben: egy olyan háziasszonyt alakít, aki rájön, hogy rendkívüli tehetsége van a stand-uphoz, az ötvenes évek New Yorkjában azonban nem könnyű befutnia.

Jessica Henwick

A Trónok harcá-ban ő volt Nymeria Sand, a Star Wars: Az ébredő Erő-ben pilótát játszott, jó eséllyel lesz tehát a geekek nagy kedvence – főleg, hogy most már a Marvel-univerzumban is komoly szerepet kap. Az általa alakított Colleen Wing egy japán harcművész, szamurájok leszármazottja, akinek figurája idén két sorozatban is megjelent, az Iron Fist-ben és a The Defenders-ben is láthattuk.

Lili Reinhart

Egy másik képregény-feldolgozás, a Riverdale üdvöskéje, Betty Coopert alakítja a tiniknek szóló szériában – a valóságban egyébként 21 éves, így már a felnőtteknek sem kell aggódniuk, ha esetleg felfigyeltek volna rá. A színésznő két rövidfilm után a Különleges ügyosztály egyik részében kapta az első tévés szerepét, utána a Túlélni Jacket című szériában láthattuk hat epizód erejéig.

Camila Mendes

Szintén a Riverdale-ben akadhatott meg rajta a férfiak szeme, de ebben sincs semmi aggasztó, hiszen ő is már 23 éves. Neki viszont ez a legelső szerepe, Veronica Lodge-ként jelent meg először a képernyőn – de akkor már egyből a hangját is megmutatta, a soundtrackhez több dallal járult hozzá. Kapott már filmes ajánlatot is, jövőre a The New Romantic című vígjáték főszerepében láthatjuk.

Frankie Shaw

Már 2010-ben hosszabban szerepelt a Blue Mountain State-ben, hét részben a Mr. Robot-ban is benne volt, a nagy áttörés lehetőségét azonban az idei év hozta meg neki, a SMILF főszereplőjeként Golden Globe-ra jelölték. A színésznő vígjátéki kategóriában versenyez, bár a sorozata témája nem feltétlenül könnyed: egy huszonéves, egyedülálló anyuka mindennapjait mutatja be, aki a munka és a magánélete között próbálja megtalálni az ideális egyensúlyt.

