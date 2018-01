Öngyilkos gondolatairól vallott a tévésztár

A Geordie Shore-ból ismert Marnie Simpson arról mesélt egy interjúban, hogy tizenhét éves korában még az öngyilkosságon gondolkodott.

A Geordie Shore-ban, Celebrity Big Brother-ben is látott Marnie Simpson a Channel 5 In Therapy című műsorában adott őszinte interjút, korábbi öngyilkossági szándékáról is mesélt.

A most 25 éves realitysztárt 17 éves korában otthagyta az édesanyja, hogy frissen szerzett fiújával éljen Las Vegasban, évekre magára hagyta tinilányát.

Simpson ekkor a mélypontra került, azt mondta, élete eddigi legkeményebb időszaka köszöntött rá, az öngyilkosságon is komolyan gondolkodott. "Tényleg meg akartam ölni magam. Annyira depressziós voltam, hogy egyszerűen meg akartam halni" – vallott.

A nő akkor is rossz passzban volt, amikor meghívták a Geordie Shore-ba, utána az alkohollal küzdött, kétszer volt gyógykezelésen miatta – többek között erről is mesélt a műsorban.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!