A Szökés erőszakkal vádolt színésze elvesztette munkáját

Azt állítják a CW-nél, a döntésnek nincs köze ahhoz, hogy öt nő megvádolta Robert Kneppert szexuális erőszakkal.

Az itthon is bemutatott iZombie című sorozat ötödik évadjában már nem kap nyúlfarknyi szerepet sem A Szökés és más sorozatok ismert arca, Robert Knepper. A CW csatorna elnöke, Mark Pedowitz szerint ennek nincs köze ahhoz a Hollywoodot is megrengető botrányhoz, amely Kneppert is elérte: öt nő vádolta meg azzal, hogy erőszakosan nyomult rájuk az elmúlt években.

Pedowitz szerint „Robertnek eleve csak egyéves szerződése volt", amit a jelek szerint nem hosszabbítottak meg. Szerinte a karaktert már korábban kiírták, még a botrány előtt. A vezető jelezte, hogy a stúdió is indított vizsgálatot, de a sorozat feltételén senki nem tapasztalt illetlen, netán erőszakos viselkedést.