13 érdekesség a 13 éves Jóban Rosszbanról

2005 januárjában jelentek meg a Jóban Rosszban első plakátjai, akkor még nem is lehetett tudni, hogy kik vannak a képeken, és mit reklámoznak. Idővel mondatokat is kaptak a karakterek, majd feltűnt a TV2 logója és a sorozat kezdésének időpontja is. Ez volt a csatorna első saját sorozata, ami épp 13 éve van képernyőn, igaz, egy ideje a SuperTV2-n láthatják a nézők. A születésnapra összeszedtünk 13 érdekességet.