Sürgősen meg kell műteni Dévényi Tibort

Hónapok óta vannak fájdalmai, sürgősen meg kell műteni Dévényi Tibor jobb lábát.

"Nyár óta nagy fájdalmaim vannak, a színpadon is csak nehezen tudok menni. Eddig sem volt könnyű dolgom, hiszen a csípőprotézis beépítése után is voltak nehézségeim a járással. A bal csípőmbe építették be a protézist nem olyan régen. Lehet, hogy ez okozta a bajt, ugyanis a jobb lábamat biztos emiatt hosszú ideig jobban terheltem, és kialakult az a bizonyos kompenzáló járás. Ettől viszont egyszer rosszul léptem, és a nyáron kificamítottam a bokámat. Szóval Tibi bácsi a nyáron félrelépett. Ez sem jött még teljesen helyre, így gyakorlatilag a bokámon jártam" - mondta a Borsnak.

Gyorsan meg akar gyógyulni, mert új feladatok várnak rá, de ezekről egyelőre nem akar mesélni.

"Hamar össze kell szedjem magamat, mert a Retró Rádióban kaptam egy műsort. De más nagy terveim is vannak, azokról egyelőre még nem beszélhetek, de nemsokára elárulom őket" - tette hozzá.