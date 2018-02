A tini mami elismerte, hogy drogozott a terhessége alatt

A Tini mamik 2-ben látott Jenelle Evans beismerte, hogy marihuánát fogyasztott a terhessége alatt, de azt is elmondta, hogy szerinte a gyereknek nem lett ettől baja.

Az MTV realitysorozatából, a Tini mamik 2-ből ismert Jenelle Evans a The Brand című podcastadásban elmondta, januári szülése után pozitív lett a THC-tesztje, vagyis a marihuána fő hatóanyagát találták a szervezetében.

A realitysztár elismerte, hogy fogyasztott marihuánát a terhessége alatt, azt állítja, a betegsége, nyelőcsöve görcsei miatt volt szüksége rá. Azt is megjegyezte azonban, hogy a gyerek tesztje negatív lett, a gyermekvédelem is mindent rendben talált az első vizsgálatok alkalmával.

Evanst egyébként többször letartóztatták már drogbirtoklás miatt, Read Between the Lines: From the Diary of a Teenage Mom című könyvében arról vallott, hogy a legdurvább időszakában napi négy-öt adag heroint fogyasztott.

A podcastadásban azt mondta, ma már tiszta, ellenkező esetben nem tudna reggel ott ücsörögni a stúdióban, nem tudná etetni a gyerekét, és jócskán veszített volna a súlyából is.