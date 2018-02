Válik a Való Világ egykori szereplője

Béci még a legszórakoztatóbbnak tartott VV-szériában, a negyedikben volt reality-szereplő, összezárva olyan figurákkal, mint Alekosz, Baukó Éva, Olivér, Szandika, Jerzy vagy saját húga, Gigi. 144 napot volt benn, ötödik lett. Azóta rapperként tevékenykedik, közösségi oldalán pedig elárulta, hogy szétmentek feleségével.

„Elértem arra a pontra, hogy megosszam veletek ezt a hírt. Egy ideje a feleségemmel megromlott a kapcsolatunk... leírhatnám, hogy én miben és ő miben volt a hibás, és mire nem figyeltünk oda, de ez már úgy érzem, itt nem számít. Már egy ideje nem lakom otthon, és mindannyiunkat megviselt ez a történet, de semmiféleképpen nem akarjuk, hogy a kicsi lányunk bármilyen módon sérüljön" – írta oldalára Béci, aki Young G néven rapperként is ismert. Mint kiderül a továbbiakból, ő a különválás közben beleszeretett egy másik nőbe, és már nem szeretne bujkálni vele.

YOUNG G Beci (@yg26beci) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2017, időpont: 7:48 (PST időzóna szerint)

„A szüleink sem tudják pontosan, mi folyik a háttérben, ezúton is szeretnék tőletek is elnézést kérni. Adrival fantasztikus dolgokat éltünk meg, együtt és örökre hálás leszek a kislányomért! Mindent próbálunk normálisan csinálni, úgy, hogy ne sérüljön a gyermekünk. Értsétek meg, nekünk is új ez a helyzet" – írta.