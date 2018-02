Tíz titok a legmenőbb kémsorozatról

Közeleg az itthon sajnos kevéssé ismert, de azért magyarul is vetített The Americans utolsó évadja. Tíz ténnyel és két előzetessel örvendeztetjük meg a hazai rajongókat, hiszen ez a legjobb sorozat, amit senki se néz.

1. Noah Emmerich eleinte nem akarta Stan karakterét, inkább játszott volna valami más figurát, de nem zsarut. A producer Gavin O'Connor - aki a pilotot is rendezte - győzte meg végül.

2. Keri Russell héthónapos terhes volt, amikor a negyedik évad végét vették fel (később született Sam fia). Volt, hogy számítógépes trükkel soványították a karaktert, de a legtöbbször téli jelenet volt amúgy is, és a pocak eltűnhetett a nagykabát alatt.

3. Elizabeth és Philip Jennings megformálói, Keri Russell és Matthew Rhys nem csak a sorozatban alkot egy párt. 2014-ben randiztak először, két évre rá már meg is született első gyermekük.

4. Annet Mahendru hat nyelven is beszél, ő alakította az orosz Ninát. Ő azzal viccelődött, hogy nyilván azért alkalmazták egy kémsorozatban, mert azt hitték, a való életben is kém.

5. Joseph Weisberg a sorozat kreátora és egyik írója a CIA-nek dolgozott 1990 és 1994 között, úgyhogy vannak fogalmai a kémelhárításról. Állítólag épp ezért - merthogy ügynök volt - a forgatókönyveire megvalósítás előtt ránéznek bizonyos illetékesek. Mielőtt nagy baj lenne, ugye.

6. Tényleg ez a legjobb sorozat, amit senki se néz. 3 millió fölött nyitott az USA-ban, de az utóbbi két évad epizódjai nemigen mentek 1 millió néző fölé, pedig díjakat és jelöléseket is kap.

7. Míg a nézők nem törik össze magukat, hogy lássák az új részeket, a Metacritic és a Rotten Tomatoes oldalakon igen jól áll, sok tucat híres, nagyon nézett szériát előz meg. A kritika imádja, a nép meg csak nézi az Agymenőket meg az NCIS-t.

8. A végén, az utolsó évadra egy hároméves időugrással kerülnek 1987-be az Americans főszereplői.

9. Az executive producer, Joe Weisberg szerint a végjátékban megtörténik, amire Elizabeth régóta várt, azaz együtt dolgozhat lányával (Paige éveken át egy elég idegesítő karaktert hozott, egy szenvedő, kiskamasz fruskát, most hátha kezdenek vele valamit). Annyit tudni, hogy őt is bevonják a kémtevékenységbe, ő is a szovjeteknek dolgozik, hibázik néha, de sokszor helyén van a szíve, és segít szüleinek.

10. Az utolsó évad március 28-án érkezik. Ha tippelnünk kellene, azt mondanánk, hogy Philip és Stan meghal a vége felé, az utolsó epizódban, Paige álruhában, hamis iratokkal eltűnik, felszívódik valahol az USA-ban, Elizabeth pedig visszatér a még létező Szovjetunióba.