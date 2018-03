A Barátok közt szereplője babát vár, mint korábban írtuk - most azt is elárulta, hogy fiú lesz, és ehhez egy vidám videót is mellékelt. Nyári Dia időközben remekült szerepelt egy szavazásunkon, ahol közel 70 ezer voks érkezett: bekerült a top 10-be, akikkel szívesen randiznának a magyar tévézők. A toplista itt olvasható, alább pedig a kismama derűs videója.