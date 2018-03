Újra a képernyőn mókázik az Így jártam anyátokkal sztárja

Az Így jártam anyátokkal Lilyje, Alyson Hannigan szerepet kapott egy vígjátéki pilotban, ha minden jól megy, ősztől újra láthatjuk a képernyőn.

Alyson Hannigant az Így jártam anyátokkal vége, vagyis 2014 óta nemigen láthattuk a tévében, most azonban megkapta az egyik főszerepet a Man of the House című pilotban, amelyet az ABC rendelt meg.

A reménybeli vígjáték két lánytestvérről szól, akik a válásuk után kényszerből összeköltöznek, egy háztartásban nevelik a gyerekeiket. Hannigan egy Jessie nevű szociális munkást játszik, akit teljesen váratlanul ér, hogy a férje otthagyja őt kamasz fiukkal és kisebb lányukkal.

A pilotot Frank Pines (Papás-babás, Szeretünk Raymond) és a kétszeres Emmy-jelölt Vijal Patel (Feketék fehéren, A semmi közepén) jegyzi.