Berki Krisztián új párja üzent a fanyalgóknak

Berki Krisztián új párja, Mazsi, sorra kapja a beszólásokat, mióta nyíltan vállalják kapcsolatukat. Elege lett abból, hogy ítélkeznek felette - két poszttal is üzent a fanyalgóknak.

"Akarom, hogy mi legyünk az a piszkosul boldog pár, akit mindenki utál. Ezt az idézetet most dobta fel nekem az insta és egyből magunkra gondoltam, mert sokan csak a látszat alapján ítélkeztek, és nem tudjátok, mi is van valójában az események hátterében! Nem kívánok semmi mást, csak azt, hogy egyszer Ti is megtaláljátok a 100%-os boldogságot" - írta a negatív kommentekre reagálva, majd később egy képet tett közzé az alábbi szöveggel:

#nowordsneeded Katona Renáta (@mazsirenata) által megosztott bejegyzés, Márc 4., 2018, időpont: 6:01 (PST időzóna szerint)

Katona Renáta (@mazsirenata) által megosztott bejegyzés, Febr 23., 2018, időpont: 12:25 (PST időzóna szerint)