A meztelen fotók adták vissza Gregor Bernadett önbizalmát

A színésznő a hot! magazinnak mesélt arról, hogy miért mondott igent anno a Playboynak, és mit adtak neki a meztelen fotózások.

"A meztelen fotók visszaadták az önbizalmamat, amiért örökre hálás leszek. Álmos fiam születése után kilenc hónappal is emiatt mondtam igent egy újabb sorozatra. Akkor éppen magánéleti hullámvölgybe kerültem, és be akartam bizonyítani magamnak, hogy igenis jó nő vagyok" - mondta a lapnak.

Mint a lapnak mesélte, ha kell, két hét alatt formába hozza magát most is, de ilyen fotózást már nem vállalna. "Az én koromban fedetlen kebellel szerepelni még több negatív véleményt vonzana magával, mint egykor. Pedig szerintem természetes." Sajnálja, hogy fiatalon nem használta ki jobban az adottságait, de így is megtapasztalta, milyen az, amikor megbélyegeznek valakit. Úgy látja, 45 évesen már a konszolidált és a komoly jelzőkkel illetik, négyszer vetkőzött le magazinokban.



