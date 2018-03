Szexuális ragadozók közé keveredett a Vészhelyzet szépsége

A férjem védelmében főszereplője, Julianna Margulies a Dietland című sorozatban folytatja, hullani fognak körülötte a szexuális ragadozók.

Megvan a premierdátum, június 4-én érkezik az AMC-re Julianna Margulies sötét humorú sorozata, a Sarai Walker regényén alapuló Dietland.

A színésznő egy népszerű New York-i magazin szerkesztőjét játssza, aki helyett egy szellemíró (Joy Nash) írja a legtöbb cikket, ő azonban kezd magára találni, lázadozni a helyzete ellen.

Mindez pont akkor történik, amikor egy feminista terrorszervezet elkezdi levadászni a városban a szexuális zaklatással, bántalmazással vádolt férfiakat, akik aztán szörnyű halált halnak.

Margulies tavaly a Nightcap egyik epizódjában önmagát játszotta, egyébként maga is számolt be zaklatásról, Steven Seagallal és Harvey Weinsteinnel is volt kínos kalandja.