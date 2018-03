Varga Feri és Balássy Betty: Megdöbbentő az egész

Balássy Betty és férje, Varga Ferenc tavaly jelentették be, hogy harmadik gyermeküket várják. A Megasztár felfedezettjei a terhesség ideje alatt is fellépnek, de egy előre lebeszélt műsort az énekesnő terhessége miatt mondtak vissza - ezen felháborodtak, közösségi oldalukon írták le dühösen, hogy mi történt.

Az énekes páros a Borsban mesélt tovább a történetről, továbbra is dühösen nyilatkoztak. Balássy Betty szerint természetes, hogy amíg jól érzi magát várandósként, és a kicsivel is minden rendben, addig dolgozik - korábbi terhességei ideje alatt is énekelt.

"A másik két gyerekkel a kilencedik hónapig dolgoztam, annyi változás volt, hogy többször vettem levegőt a színpadon. Rendszeresen járunk kontrollokra, állandóan ultrahangoznak, tudom, mi történik a pocakomban. A május elsejei fellépést azért mondták le, mert a terhességem rizikós. Hat hónaposan rizikós? Ha akkorra megszülök, az tragédia, nem pedig rizikó. Danit a 36. hét végén szültem, és szerintem most is előbb fog jönni a baba, így egyszerű a képlet: amikor már várható, hogy esetleg szülök, onnantól nem vállalok fellépést. Miért kellene egy nőnek végig otthon ülnie a terhessége alatt? A terhességemnek semmi köze ahhoz, hogy énekesnőként mit tudok nyújtani, mert én nem ugrabugrálok a színpadon" - mondta az énekesnő a lapnak.

A házaspár nem szeretne lejáratni senkit, ezért nem árulja el a két helyszínt, ahol nem kértek belőlük.

"Mindig tudtuk, hogy sok a hülye, ennek ellenére megdöbbentett az egész, és rossz volt ezzel a hozzáállással szembesülni. Nem tudom, milyen rendezvényen merülhetne fel egyáltalán kérdésként, hogy terhesen nem kellene énekelnem, de tudomásom szerint Szandi harmadik terhességénél is előfordult, hogy terhesen nem kértek belőle egy-egy helyszínen" - tette hozzá.