Már elkezdtek dolgozni a Walking Dead új évadján

Még véget sem ért a The Walking Dead nyolcadik évadja, de már elkezdtek dolgozni a kilencediken.

Januárban megrendelték a The Walking Dead kilencedik szezonját, a készítők pedig már el is kezdtek dolgozni rajta – derült ki egy élő beszélgetésből a Facebookon, ahol több alkotó mellett a korábban az Origónak is nyilatkozó Greg Nicotero is megszólalt:

"Még csak most fejezzük be a jelenlegi évadot, de már el is kezdtük a kilencedik szezont, szóval sok dolguk lesz mostanában a színészeknek" – mondta a producer, aki maszkmesterként a kóborlók kinézetéért is nagyban felel.

Ezen a téren is számíthatunk néhány újdonságra, a sorozat alapjául szolgáló képregények szerzője, Robert Kirkman a Screen Junkies Newsban azt mondta, "igazán menő cucc"-cal rukkolnak majd elő: