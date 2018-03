Kiss Ramónának is milliós kárt okozott valaki

A műsorvezető Instagram-profilját is törölték, pedig a 164 ezer követőjű oldal kereskedelmileg is releváns felület volt.

Rájár a rúd a hazai celebekre, sztárokra, mert Tápai Szabina után Kiss Ramóna Insta-oldala is nyomtalanul eltűnt, miután valaki feltörte. Tápai is 100 ezer fölötti követőt hagyott el akarata ellenére, a Barátok közt volt szőkesége pedig ennél is többet veszített. Ilyen népszerű oldalt felépíteni ugyanilyen látogatottságra 1-2 évet is elvihet.

Mint a volt kézilabdázó esetében is írtuk, a sztárok, celebek közösségi oldalai nem csak a magamutogatásról szólnak, konkrét anyagi veszteséget okoz, ha elveszíti valaki a jogot a Facebook-, Twitter,- Instagram-fiókja fölött. Ha valakit több tízezren követnek, az már kereskedelmileg érdekes, számottevő, így reklámokat helyezhet el az adott médiaszemélyiség – erre már rengeteg példa van itthon, elég megnézni Kasza Tibor és Horváth Éva oldalait.

A reklámból befolyó összeg napi 50-100 ezer forint is lehet, de a határ a csillagos ég, a követők számától és az adott influencer marketingerejétől függően. Ha egy sztár, celeb csillogó, szép autó mellett fotózkodik, követője szinte biztos lehet benne, hogy szponzor tolta alá, persze benzinkártyával megtámogatva, ha pedig egy fotón látványosan örül egy kávénak, egy csizmának, akkor is jobb gyanakodni.