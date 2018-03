A Barátok közt egykori Tildája, a Hacktion volt szereplője – aki 2009-től a Szegedi Nemzeti Színház színésze lett, de játszott a Madách Színházban és a Radnóti Miklós Színházban is – visszatért a képernyőre, ezúttal is sorozatban. A mi kis falunk második évadjának utolsó részében volt látható, nem is akárhogy, egy legénybúcsút dobott fel hiányos öltözetben előadott asztaltáncával, amit döbbenten szemléltek az ilyesmit igen ritkán látó pajkaszegiek. Több képért lapozzon!