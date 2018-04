20 éves ázsiai csajra cserélnék Gillian Andersont

Gillian Anderson már korábban kiszállt az American Gods-ból, a második évadban egy fiatal ázsiai színésznővel pótolnák.

Gillian Anderson mostanában nemcsak az X-akták-at, de az American Gods-t is otthagyta, utóbbit az után, hogy az alkotók, Bryan Fuller és Michael Green egy sikertelen bértárgyalás miatt magára hagyták a sorozatot.

Nincs tehát könnyű helyzetben a széria új showrunnerje, Jesse Alexander, hiába is tapasztalt szakember: a Lost-ért Emmyt nyert, és a Hősök-ért is jelölték, legutóbb a Star Trek: Discovery-be segített be.

A TV Line szerint Alexander egy húszas éveiben járó, ázsiai színésznőre cserélné le Andersont, annak figurája, a Média ábrázolása helyett egy felturbózott változatban, az Újmédia megjelenítésében gondolkodik.

Az American Gods ugyanis Neil Gaiman könyvének, az Amerikai istenek-nek a sorozatváltozata, a régi, mitologikus istenek és az új hatalmak – például a média – harcáról szól.