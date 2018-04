40 évvel sikerei után remekül néz ki a Csodanő

Lynda Carter is megkapta a csillagot a Hollywoodi Hírességek Sétányán, övé a 2632. csillag a soron. A színésznő 1975 és 1979 között vitte a címszerepet a Wonder Woman című sorozatban, hatvan részben játszott. Később számos tévéfilmben, sorozatban is játszott, kisebb szerepe volt a Hazárd megye lordjaiban, az Esküdt ellenségekben, a Smallville-ben, a Két pasi meg egy kicsiben. Legutóbb a Supergirlben forgatott. Alább egy régi képe, lapozás után pedig mutatjuk az újakat: 66 évesen is jól néz ki.