A Kardashian lányok legidősebbike, a 38 éves Kourtney sem sajnálja tőlünk a testét, szerencsére az Instagramja tele van szexibbnél szexibb bikinis posztokkal, arról nem is beszélve, hogy lesifotósok is nem egyszer kapták már lencsevégre hiányos öltözetben. A Popsugar oldalán több mint 60 fürdőruhás képet lapozhat róla végig, ezekből mi is megmutatunk párat.